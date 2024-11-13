هيفاء وهبى تحيى حفلًا غنائيًا ليلة رأس السنة في دبي

القاهرة - محمد ابراهيم - هيفاء وهبى تحيى حفلاً غنائيًا ليلة رأس السنة في دبي

تستعد الفنانة هيفاء وهبي لإحياء حفلا غنائيا في دبي بالإمارات العربية المتحدة، وذلك في ليلة رأس السنة، ومن المقرر أن تقدم هيفاء وهبي باقة مميزة من ألمع أغانيها التي يحبها جمهورها ويتفاعل معها.

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تروج لحفل رأس السنة في دبي

وروجت الفنانة هيفاء وهبي لحفلها في دبي من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير "إنستجرام"، حيث نشرت البوستر الدعائي للحفل، وعلقت قائلةً: "هكون معكم لنستقبل عام جديد بحفل رأس السنة في دبي".



أحدث حفلات هيفاء وهبي

ومن ناحية أخرى كانت أحدث الحفلات الغنائية للفنانة هيفاء وهبي هى حفلتها بمنطقة الشيخ زايد في سبتمبر الماضي، وكانت واحدة من أنجح حفلاتها، والتي شهدت حضورًا جماهيريًا كبيرًا.



آخر أعمال هيفاء وهبي في السينما

أما عن أحدث أعمال الفنانة هيفاء وهبي السينمائية هو فيلم جاء بعنوان "رمسيس باريس" والذي تم طرحه في العام الماضي 2023، وهو فيلم تدور أحداثه في إطار لايت كوميدي.



أبطال فيلم رمسيس باريس

ومن الجدير بالذكر إن فيلم رمسيس باريس شارك في بطولته نخبة من نجوم الفن والكوميديا، أبرزهم: محمد سلام، محمد ثروت، حمدي المرغني، محمود حافظ، سميرة مقرون ومصطفى خاطر، أوس أوس، جومانا مراد، مصطفى البنا، أحمد كشك وسامي مغاوري وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى.