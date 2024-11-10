نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوربان: مع فوز ترامب اقتربنا من السلام في أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان بأن فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية سمح بـ "الاقتراب من السلام" في أوكرانيا.

وقال أوربان في تصريح للتلفزيون الهنغاري، يوم الأحد: "اقتربنا من السلام، وليس خطوة واحدة بل سبعة أميال دفعة واحدة".

وأكد أوربان أنه كان على قناعة بفوز ترامب في الانتخابات لأن "الناس تعبوا من الحرب والهجرة وشؤون الجندر".

وتابع: "كان من الواضح أن الديمقراطيين سيخسرون".

واعتبر أن ولاية ترامب الجديدة ستفيد هنغاريا إذ أنها ستخلص بودابست من "النفقات الزائدة والخسائر الاقتصادية" الناجمة عن النزاع في أوكرانيا.

وأضاف أن "فوز ترامب سيجلب السلام ونريد عقد صفقة كبيرة مع الأمريكيين"، موضحا أن الحديث يدور حول اتفاق على بعض القضايا الاقتصادية الهامة.

