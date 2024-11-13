نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التأمينات الاجتماعية: تحديثات جديدة لرواتب المتقاعدين وموعد الصرف وطريقة الاستعلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد في السعودية عن تحديثات مهمة تتعلق بمستحقات المتقاعدين، حيث شملت التعديلات تحسينات في سلم الرواتب وفقًا للدرجات الوظيفية وتغيير موعد الصرف الشهري ليتناسب مع احتياجات المتقاعدين. تأتي هذه التحديثات في إطار جهود المؤسسة لتوفير الخدمات بشكل أكثر كفاءة وضمان وصول المستحقات بموعدها لدعم الحياة المعيشية للمتقاعدين. كما وفرت المؤسسة إمكانية الاستعلام عن الراتب بسهولة عبر موقعها الإلكتروني.

سلم رواتب المتقاعدين في التأمينات الاجتماعية

أوضحت المؤسسة سلم الرواتب الجديد لشهر نوفمبر 1446، والذي جاء وفقًا لمستويات وظيفية متباينة، وجاءت رواتب بعض الدرجات كما يلي:

الدرجة الوظيفية الأولى : يبدأ الراتب من 3،000 ريال ويصل إلى 4،800 ريال سعودي.

: يبدأ الراتب من 3،000 ريال ويصل إلى 4،800 ريال سعودي. الدرجة الوظيفية الثانية : يتراوح الراتب بين 3،430 و5،740 ريال سعودي.

: يتراوح الراتب بين 3،430 و5،740 ريال سعودي. الدرجة الوظيفية الثالثة : يبدأ الراتب من 3،945 ريال ويصل إلى 6،605 ريال سعودي.

: يبدأ الراتب من 3،945 ريال ويصل إلى 6،605 ريال سعودي. الدرجة الوظيفية الرابعة: يتراوح الراتب بين 4،530 و7،750 ريال سعودي.

موعد صرف رواتب المتقاعدين

تم تعديل موعد صرف الرواتب ليصبح في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، بدلًا من اليوم الخامس والعشرين، وذلك لتسهيل الأمور المالية على المستفيدين وتوفير مستحقاتهم في بداية الشهر لتلبية احتياجاتهم. إذا صادف اليوم الأول عطلة رسمية، سيتم الصرف في أول يوم عمل متاح.

طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

يمكن للمتقاعدين الاستعلام عن رواتبهم عبر موقع التأمينات الاجتماعية. يتعين على المستخدمين الدخول للموقع باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم اختيار خدمة "الاستعلام عن راتب التقاعد" للحصول على تفاصيل المستحقات بكل سهولة.