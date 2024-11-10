نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد فهيم لـ "دوت الخليج الفني": الجمهور يحب الأفلام المختلفة.. وهذا هو عملي القادم في المسرح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان محمد فهيم كواليس حضوره على هامش العرض الخاص لفيلم "الهوى سلطان " الذي أقيم أول أمس بأحد السينمات بمنطقة السادس من أكتوبر بحضور أبطاله.

أضاف محمد فهيم في تصريح خاص لـ دوت الخليج الفني:' لازم أكون موجود لأن صناع الفيلم حبايبي وأصدقائي وشركاء نجاح والمنتج هاني نجيب وأحمد فهمي كل أعمالهم مميزة، ولازم أكون معاهم النهاردة وطبعا منه شلبي وأحمد داوود بحبهم جدا، منه شلبي فنانة وأستاذة كبيرة ومن اللي التاريخ هيذكرهم وداود فنان صادق جدا".



تابع قائلا:' الجمهور بيحب الافلام المختلفة وفكرة أن الجمهور مش متعود على الافلام الرومانسيه ومتعود على نوع معين كل دي أكاذيب مش حقيقية وقلة وجود ةلافلام الرومانسية يتسأل فيها الإنتاج مش الفنانين".

وأشار فهيم إلي أنه يحضر لعمل مسرحي الأيام المقبلة وسيقدم رواية عطيل وسيبدأ فيها بعد موسم رمضان القادم.

كان آخر أعماله مسلسل “ عملة نادرة” إخراج ماندو العدل ومن بطولة نيللي كريم، أحمد عيد، جمال سليمان، كمال أبو رية، هشام عاشور وغيرهم.