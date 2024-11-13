نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام اليوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر 2024، عدة مباريات هامة في البطولات العالمية والعربية، ومنها تصفيات كأس أمم إفريقيا، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في جميع البطولات

تشهد تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 عددًا من المباريات المهمة، حيث تلتقي المنتخبات الإفريقية ضمن منافسات الجولة الحالية سعيًا للتأهل للبطولة القارية.

أبرز المباريات ستكون بين ناميبيا والكاميرون، والتي تنطلق عند الساعة 15:00 بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قنوات بي إن سبورتس.

كما يواجه منتخب ليبيا نظيره التوجولي في مباراة ينتظرها الجمهور الليبي بشغف، وذلك في تمام الساعة 18:00، وتبث عبر نفس الشبكة.

أما المواجهة الثالثة، فتجمع بين تشاد وسيراليون في الساعة 21:00 على قنوات بي ان سبورت.

تنقل هذه المباريات على القنوات الناقلة لهذه البطولة beIN SPORTS التي تقدم تغطية واسعة لأحداث تصفيات كأس العالم 2026​​​​​​​​.

في الدوري البرازيلي

سيواجه فريق فلامينغو فريق أتلتيكو مينيرو اليوم الأربعاء، 13 نوفمبر 2024، الساعة 1:00 صباحًا بتوقيت القاهرة ستقام المباراة على ملعب "ماراكانا" حيث تذاع على قنوات بي ان سبورت.

مباريات الدوري الأردني

عمان إف سي مع اتحاد الرمثا في تمام الساعة 14:30 بتوقيت الأردن.

الهاشمية ضد الكرمل في الساعة 16:00 بتوقيت الأردن.