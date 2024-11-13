الاتحاد اللبناني: لا توجد أي نيّة لإلغاء الدوري

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 01:54 صباحاً - أكد جهاد الشحف، الأمين العام للاتحاد اللبناني لكرة القدم، في تصريحات تلفزيونية أنه لا توجد أي نية لإلغاء مسابقة الدوري اللبناني، وأن هناك اجتماعاً مهماً سيعقد مع ممثلي الأندية نهاية الشهر الجاري للوصول إلى القرار المناسب.

وأضاف الشحف: الأمل كبير في عودة الدوري بآلية جديدة تواكب الظروف الحالية في لبنان، لكن الأندية تحتاج إلى فترة قد تزيد على الشهر لبلوغ الجاهزية اللازمة، منوهاً أن كل الفرق متمسكة بعودة الدوري بما في ذلك أندية الجنوب، لذلك نحن مستمرون في وضح حلول.