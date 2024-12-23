نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقة كبيرة على طاولة النصر السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعي نادي النصر السعودي إلى الحصول على خدمات النيجيري أديمولا لوكمان، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتالانتا الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقًا للتقارير الصحفية، فأن النصر يريد التعاقد مع لوكمان في ليكون معوضًا للبرازيلي أندرسون تاليسكا الذي أصبح قريبًا من الرحيل إلى صفوف فنربخشة التركي في الميركاتو الشتوي.

وأشارت التقارير إلى أن النصر يدرس إجراء صفقة تبادلية مع أتالانتا من أجل الحصول على خدمات النسر النيجيري، حيث ينتقل ساديو ماني مع مبلغ من المال إلى الفريق الإيطالي، مقابل الحصول على لوكمان.

ويُعد لوكمان من أهم وأبرز لاعبي الدوري الإيطالي هذا الموسم، نظرًا لما يمتلكه من إمكانيات كبيرة للغاية.

ويحتل النصر المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي لكرة القدم برصيد 25 نقطة ومتخلفًا بفارق 11 نقطة عن الاتحاد صاحب المرتبة الأولي.