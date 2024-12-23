انت الأن تتابع خبر بالانفوجراف.. أبرز تصريحات الرئيس السيسي عن الجامعات المصرية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة المصرية ضاعفت عدد الجامعات في السنوات القليلة الماضية.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال زيارة تفقدية أجراها إلى مقر أكاديمية الشرطة، إن الحكومة المصرية حريصة على الارتقاء بجودة التعليم من خلال الجامعات الأهلية، مؤكدًا أن عددًا كبيرًا من الجامعات الأهلية استطاع أن يدخل في توأمة وشراكة مع عدد من الجامعات العالمية.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أجرى السبت الماضي، زيارة تفقدية إلى مقر أكاديمية الشرطة، حيث كان في استقباله اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من قيادات أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية.

واطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي، على جميع البيانات الخاصة بكل طالب، والدرجات التي تحصل عليها في أثناء تأدية مراحل الاختبارات المختلفة وصولًا إلى كشف الهيئة، والتي تعكس الشفافية التامة في نتائج الاختبارات.