مواعيد مباريات اليوم في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - تقام اليوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر 2024، عدة مباريات هامة في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025

تشهد تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 عددًا من المباريات المهمة، حيث تلتقي المنتخبات الإفريقية ضمن منافسات الجولة الحالية سعيًا للتأهل للبطولة القارية.

أبرز المباريات ستكون بين ناميبيا والكاميرون، والتي تنطلق عند الساعة 15:00 بتوقيت القاهرة.

كما يواجه منتخب ليبيا نظيره التوجولي في مباراة ينتظرها الجمهور الليبي بشغف، وذلك في تمام الساعة 18:00.

أما المواجهة الثالثة، فتجمع بين تشاد وسيراليون في الساعة 21:00.

القنوات الناقلة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

تنقل مباريات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.