نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد صدور حكم ضده.. محمد رشوان يكشف تفاصيل أزمة إمام عاشور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد رشوان المحامي بالنقض، أن هناك ظاهرة تستحق الدراسة في مصر حاليا بوجود العديد من القضايا في المحاكم المدنية للاعبين والمدربين ثم حكام المباريات مؤخرًا، مشيرًا إلى أن النيابة العامة قامت بالطعن على حكم براءة إمام عاشور في قضية فرد الأمن.

محمد رشوان يكشف تفاصيل أزمة إمام عاشور

وقال رشوان عبر برنامج بوكس تو بوكس: "النيابة لها دور رقابي في جميع أحكام البراءات، وقانون الإجراءات الجنائية يكفل للنيابة مراجعة الأحكام الصادرة بالبراءة ويتم الطعن عليها، ومن أجل اتباع كافة الإجراءات القانونية حتى النهاية".

وأضاف: "المفترض أن يتم اعلان إمام عاشور بموعد جلسة الاستئناف عبر البريد بشكل طبيعي، وهناك تعديلات قانونية تخص هذا الأمر حاليا يتم دراستها في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وسوف يتم المعارضة وتحديد نظر جديد لجلسة الاستئناف".

وأكمل: "من أجل تعديل حكم البراءة إلى الإدانة يلزم إجماع هيئة المستشارين في المحكمة، ومن حق إمام عاشور أن يقدم بطعن على الحكم من خلال المعارضة الاستثنائية، ومحامي اللاعب بالفعل سوف يقوم بذلك لايقاف تنفيذ الحكم خلال عشرة أيام، والجلسة المقبلة سيكون حضور اللاعب مطلوب، وفي حالة إدانة أي طرف يمكن للنيابة الطعن أمام النقض، وكذلك اللاعب لو تمت إدانته سيلجأ للنقض".

وتابع: "غدا سوف يتم تحديد موعد جلسة استئناف إمام عاشور فور التقدم بالطعن على الحكم الصادر ضد اللاعب، ونفس الهيئة التي اصدرت الحكم هي من ستنظر المعارضة، وسيحصل على شهادة بعدم تنفيذ الحكم، وبالطبع مطلوب حضوره فى الجلسة القادمة لأن تغيبه يعني تأييد الحكم الصادر ضده".

وزاد: "يمكن تأجيل اصدار الحكم لتاريخ معين، مع اخلاء سبيل اللاعب، ويمكن للمحكمة التحفظ عليه، هو يخضع لسلطة القاضي في النهاية، والجميع أمام القانون سواسية، وفي النهاية كل الأحكام واردة، والقضية لم تغلق بعد، وقد يتم إدانته بغرامة مالية في النهاية".