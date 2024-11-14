نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إمام عاشور: أشعر بالحزن لعدم اكتمال مسيرتي الإحترافية.. وأنا الآن في أفضل نادي في إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجاب النجم إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي،من خلال برنامج "حارس الأهلي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير عبر قناة الأهلي، عن بعض الأسئلة التي أنتشرت الفترة الأخيرة.

إمام عاشور: أشعر بالحزن لعدم اكتمال مسيرتي الإحترافية

و قال عاشور:"شعرت بالحزن بسبب عدم اكتمال تجربة احترافي، وهذا حدث لعدم تأقلمي بسبب اللغة والأجواء".

وتابع: "حاليا أتواجد في أحسن نادي في إفريقيا،وأي لاعب يتمنى يلعب للأهلي ".

وأضاف إمام عاشور: " بلغت لوكيل أعمالي أحمد يحيى عن رغبتي في العودة لمصر، لكن لم أجد أي رد من إداره الزمالك بسبب عدم تواجد التكاليف لعودتي".

وعن علاقته بمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي علق:" أجتمعت مع كابتن محمود الخطيب ثلاث أو اربع مرات فقط منذ مجيئ للنادي".

وأردف:"في مقابلتنا الأولى مرة قالي لي "متخسرش جمهور الزمالك يا إمام وركز في الملعب فقط ".