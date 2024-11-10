نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأول مرة ألبوم "صولو جيتار".. التونسي الأسعد سندي يعيد توزيع عدد من الأغاني القديمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن المنتج الفني ياسر زايد، إعادة توزيع مجموعة من إنتاجاته الغنائية التي يمتلك حقوقها، وذلك ضمن ألبوم موسيقي جديد بتوزيع موسيقي حديث مصحوب بصولو جيتار، يأتي ذلك في خطوة هي الأولى من نوعها، مشيرا إلى أن الأغاني المقرر إعادة توزيعها من ألحان كل من: " خالد البكري - محمد رحيم - أشرف سالم - عمرو طنطاوي".

وأوضح المنتج الفني ياسر زايد، أنه اتفق مع العازف التونسي الأسعد سندي، ليؤدي صولو الجيتار، في إطار التعاون المستمر بين زايد والفنانين والموسيقيين التونسيين، على مدار السنوات الماضية.

نبذة عن ياسر زايد

يُذكر أن المنتج المصري ياسر زايد يعد أول منتج عربي يولِي اهتمامًا كبيرًا بالتعاون مع الفنانين التونسيين، مما يعكس حرصه على دعم المواهب التونسية وتقديمها للجمهور العربي.