نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رويترز: بايدن يعتزم إقناع ترامب بمواصلة المساعدات العسكرية لأوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة "رويترز"، بأن البيت الأبيض، كشف أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيناقش قضية استمرار مساعدة أوكرانيا شخصيا مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وذكرت الوكالة أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان صرح لشبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية أن جو بايدن سيناقش شخصيا قضايا السياسة الداخلية والخارجية مع دونالد ترامب، بما في ذلك استمرار تقديم المساعدات المالية والعسكرية لأوكرانيا، خلال اجتماعهما يوم الأربعاء القادم.

وأضاف سوليفان، أن الرئيس سيكون لديه فرصة ليشرح لدونالد ترامب وجهة نظره في الشأن الأوكراني ووضع الأوكرانيين، كما سيناقشه في كيفية معالجته لهذه القضايا عندما سيتولى منصبه. وأكد مستشار الأمن القومي أن الموضوع الرئيسي في لقاء بايدن وترامب سيكون الصراع الأوكراني، كما لفت إلى أن لدى بايدن فرصة على مدار الـ70 يوما القادمة لإقناع الكونغرس الأمريكي والإدارة الجديدة بعدم الانسحاب من أوكرانيا، لأن ذلك سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في أوروبا، حسب قوله.

وذكرت الوكالة أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان صرح لشبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية أن جو بايدن سيناقش شخصيا قضايا السياسة الداخلية والخارجية مع دونالد ترامب، بما في ذلك استمرار تقديم المساعدات المالية والعسكرية لأوكرانيا، خلال اجتماعهما يوم الأربعاء القادم.

وأضاف سوليفان، أن الرئيس سيكون لديه فرصة ليشرح لدونالد ترامب وجهة نظره في الشأن الأوكراني ووضع الأوكرانيين، كما سيناقشه في كيفية معالجته لهذه القضايا عندما سيتولى منصبه.

وأكد مستشار الأمن القومي أن الموضوع الرئيسي في لقاء بايدن وترامب سيكون الصراع الأوكراني، كما لفت إلى أن لدى بايدن فرصة على مدار الـ70 يوما القادمة لإقناع الكونغرس الأمريكي والإدارة الجديدة بعدم الانسحاب من أوكرانيا، لأن ذلك سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في أوروبا، حسب قوله.