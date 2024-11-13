العالم اليوم - أميركا.. السجن 50 عاما لامرأة أجبرت 3 أطفال على العيش مع جثة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 02:21 صباحاً - قضت محكمة، يوم الثلاثاء، بسجن امرأة لمدة 50 عاما لإجبار ثلاثة من أطفالها على العيش مع جثة شقيقهم (8 سنوات) المتحللة في شقة متسخة مليئة بالصراصير في منطقة هيوستن لأكثر من عام.

وأعربت غلوريا ويليامز (38 عاما) عن ندمها الشديد قبل صدور الحكم، بحسب ما أفادت صحيفة هيوستن كرونيكل.

وصدر الحكم بعد أن اعترفت ويليامز في أكتوبر بتهمتين تتعلقان بإيذاء طفل، في قضية تضمنت إساءة معاملة الطفل كيندريك لي (8 سنوات) الذي تعرض للضرب حتى الموت على يد صديق والدته، وطفل آخر، وفقا للصحيفة.

وعندما اكتشفت السلطات جثة الطفل في أكتوبر 2021، قال قائد شرطة مقاطعة هاريس، إد غونزاليس، إن العديد من الضباط أشاروا إلى أن المشهد كان الأكثر إزعاجا في حياتهم المهنية وأنه "يبدو مرعبا بشكل يفوق التصديق".