محيي إسماعيل ينفى شائعة مرضه

القاهرة - محمد ابراهيم - أكد الفنان محيي إسماعيل، أنه يتمتع بصحة جيدة، نفيًا كل ما نشر من أخبار وتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تدهور حالته الصحية، مشيرة إلى إنه لم يدخل المستشفى كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا إلى أنه تلقى كثير من اتصالات الصحفيين تواصلوا معه.

وكشف محيي إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج “حديث القاهرة”، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الأخبار المتداولة مزيفة، قائلًا: “الأخبار المتداولة عن تدهور حالتي الصحية لا تقلقه ولا تقلق أسرته والعائلة”.

وأضاف: “الأخبار بشأن الفنانيين موتت فنانيين كتير وهم على قيد الحياة”، مشيرًا أنه يعمل على عمل فني خلال الفترة الحالية، ولم يفصح عن أي معلومات آخرى.