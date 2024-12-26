مؤتمر للإعلان عن نتيجة كلية الشرطة لعام 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 ديسمبر 2024 03:33 مساءً - تعقد أكاديمية الشرطة مؤتمرا صحفيا لإعلان نتيجة كلية الشرطة لعام 2025، وأسماء المقبولين ممن اجتازوا الاختبارات النهائية ، اليوم الخميس .

وتشهد أكاديمية الشرطة ، مؤتمرا صحفيا لإعلان نتيجة كلية الشرطة لعام 2025، ، بعد انتهاء كافة الاختبارات المقررة والمراجعات على المتقدمين .

ويمكن معرفة المقبولين في نتيجة كلية الشرطة لعام 2025 وفقا للقنوات الشرعية للوزارة فقط .

وكانت أكاديمية الشرطة على مدار الفترة الماضية شهدت عدة اختبارات بين عشرات الآلآف المتقدمين للالتحاق بصفوف العيون الساهرة، وانتهت الاختبارات إلى رسوب البعض وصعود آخرين بعد اجتياز الاختبارات وصولًا إلى كشف الهيئة.

وانتهت المراجعات النهائية فى اختيار أفضل العناصر فى ضوء المعايير الشرطية والاستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية.