القوات البحرية تحبط محاولة لتهريب كمية من المواد المخدرة عبر البحر الأحمر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 ديسمبر 2024 03:33 مساءً -

تنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتكثيف جهود تأمين وحماية حدود الدولة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، نجحت القوات البحرية فى التصدى لمحاولة تهريب كمية من المواد المخدرة عبر سواحل البحر الأحمر.

وتم الاشتباه فى إحدى مراكب الصيد، وعلى الفور قامت القوات البحرية بدفع عدد من الوحدات البحرية لضبط المركب المشتبه به وتنفيذ إجراءات تفتيشه، وتمكنت عناصر القوات البحرية من ضبط عدد (2) فرد على متن المركب عثر بحوزتهما على كميات من المواد المخدرة للحشيش والهيدرو، وعدد من أجهزة الهواتف المحمولة، وتم تسليم الأفراد والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.