وزير الخارجية والهجرة يصل التشاد لبحث أوجه التعاون بين البلدين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 ديسمبر 2024 03:33 مساءً - وصل بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الخميس ، إلى العاصمة التشادية نجامينا في مستهل زيارته الرسمية لتشاد، حيث كان في استقباله السيد عبد الرحمن غلام الله وزير الشئون الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين بالخارج والتعاون الدولي.

ومن المقرر أن تشهد زيارة الوزير عبد العاطي لقاءات مع كبار المسئولين التشاديين لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين ودفع أوجه التعاون الثنائي، فضلاً عن تبادل الرؤى حيال القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. كما يلتقي السيد وزير الخارجية بعدد من مسئولي المنظمات الإقليمية، وكذلك أعضاء الجالية المصرية.