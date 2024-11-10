رسميًا.. يسرا تعتذر عن حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم - اعتذرت الفنانة يسرا رسميًا لإدارة مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الـ45، والتي يرأسها الفنان حسين فهمي، لعدم حضورها حفل الافتتاح وذلك لارتباطها بحدث منذ 6 أشهر لم تستطع الاعتذار عنه.

وكتبت يسرا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: “أعتذر بشدة عن عدم تمكني من حضور افتتاح الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مهرجان بلدي الذي أفتخر به كثيرًا”.

وتابعت يسرا: “وأعتذر لرئيس المهرجان الأستاذ العزيز حسين فهمي لعدم حضوري وأعده بحضور حفل الختام لأني للأسف ارتبطت بحدث منذ 6 أشهر يتطلب حضوري ولم أتمكن من الاعتذار عنه، بالتوفيق للجميع ولكل من شارك في هذا الحدث الرائع”.