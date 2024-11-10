برشلونة يسقط أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في فخ الخسارة أمام فريق ريال سوسيداد خلال اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم.

واستضاف ريال سوسييداد نظيره برشلونة اليوم في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري الإسباني موسم 2024-25.

أهداف مباراة برشلونة وريال سوسييداد في الدوري الإسباني

وخسر برشلونة بهدف سجله اللاعب شيرالدو بيكر، نجم المضيف في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول وذلك بمساعدة من لوكا سوستيتش.

وأطلق الحكم صافرة النهاية معلنًا فوز سوسيداد بهدف نظيف بعد احتساب أربع دقائق فقط كوقت بدل ضائع.

ولعبت المباراة بين ريال سوسيداد وبرشلونة على ملعب «ريالي أرينا»، مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مباريات الدوري الإسباني اليوم الأحد.

وتجمد رصيد برشلونة عند النقطة الـ33 في صدارة ترتيب الدوري الإسباني ورفع ريال سوسيداد رصيده إلى النقطة 18 في المركز الثامن.

ودخل برشلونة مباراته ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: إيناكي بينا.

خط الدفاع: ب أو كوبارسي- أليخاندرو بالدي- إينيجو مارتينيز- جول كوندي.

وسط الميدان: بيدري- فيرمين لوبيز- فرانكي دي يونج- مارك كاسادو.

خط الهجوم: رافينيا دياز- روبرت ليفاندوفسكي.