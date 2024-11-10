نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستعينًا بجمهور الزمالك.. أول رد فعل من زيزو على عرض الأخدود السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق أحمد مصطفى "زيزو"، لاعب الزمالك، على الأنباء التي انتشرت بشأن اهتمام نادي الأخدود السعودي بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ونشر زيزو عبر حسابه الرسمي على إنستجرام فيديو لجماهير الزمالك وكتب تعليقًا مختصرًا: "العائلة".

على صعيد آخر، كان زيزو محل اهتمام عدد من الأندية السعودية خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2024، مثل نادي الشباب في دوري روشن، وكذلك نادي نيوم في دوري يلو.

ومن المقرر أن ينتهي عقد زيزو مع الزمالك في يونيو 2025، مما يعني أنه سيكون قادرًا على التفاوض مع أي نادٍ آخر بحرية، دون الحاجة إلى موافقة إدارة ناديه.

وكان حسن بن مرزوق، المدير الرياضي لنادي الأخدود، قد صرح في وقت سابق لبرنامج "ستاد المحور" بأن ناديه مهتم بضم زيزو نظرًا لموهبته الكبيرة، ولكنه أضاف أن اللاعب لا يزال مرتبطًا بعقد مع الزمالك.