" كتر خيرك".. شيرين عبد الوهاب توجه رسالة مؤثرة لوائل جسار

القاهرة - محمد ابراهيم - وجهت الفنانة شيرين عبد الوهاب رسالة خاصة للفنان وائل جسار بعد حديثه عنها في أحد البرامج التلفزيونية واصفها بالكنز والموهبة التي لن تتكرر

قالت شيرين عبد الوهاب من خلال حسابها الشخصي على موقع إنستجرام:' كتر خيرك انت صديق وغالي عليا وكلامك على راسي من فوق وأنت كمان وكان لازم تتولد في جيل العمالقة ".

وطرحت النجمة شيرين عبد الوهاب أحدث أغنياتها، عودتني الدنيا، والأغنية من كلمات أحمد المالكي، ألحان تامر عاشور، توزيع وفواصل موسيقية النابلسي، ميكس وماستر خالد سند، وتريات محمد مدحت، تصدرت الأغنية الترند فور نزولها.

وطرحت شيرين عبدالوهاب الأيام الماضية ألبومها الجديد بعنوان خلينا نحتفل، وتم طرح 5 أغان منهم وهم: بتمنى أنساك، ما زال على البال، اللي يقابل حبيبي، هنحتفل، عسل حياتي، عودتني الدنيا، والتي تعاونت خلالهم مع عدد كبير من الملحنين والشعراء من بينهم تامر حسين، عزيز الشافعي، توما، وآخرهم تامر عاشور.