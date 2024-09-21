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أحمد جودة - القاهرة -



فاز فريق ماينز على مضيفه أوجسبورج (3-2) في مباراة ماراثونية جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الألماني (بوندسليجا).

ماينز يتجاوز أوجسبورج في مباراة ماراثونية

وأنهى ماينز الشوط الأول متقدما (2-1)، حيث افتتح أرميندو سيب أهداف ماينز في الدقيقة 13، وأضاف جوناثان بوركاردت الهدف الثاني لماينز في الدقيقة 15، قبل أن يسجل أوجسبورج هدف تقليص الفارق في الدقيقة 25 عن طريق كيفن شلوتربيك.

وقبل عشر دقائق من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول حصل ناديم أميري، لاعب ماينز، على البطاقة الحمراء، ولكن الفريق استطاع الخروج من هذا الشوط متقدما (2-1).

وفي الشوط الثاني، ورغم النقص العددي تمكن ماينز من تسجيل هدف ثالث عن طريق جوناثان بوركاردت في الدقيقة 49.

ولكن كثف أوجسبورج من محاولاته الهجومية في محاولة لاستغلال النقص العددي بصفوف منافسه وتمكن من تسجيل الهدف الثاني عن طريق صامويل إسيندي في الدقيقة 57.

ووسط محاولات أوجسبورج لتعديل النتيجة تلقى الفريق ضربة موجعة بطرد إسيندي في الدقيقة 70.

ورفع ماينز رصيده إلى 5 نقاط في المركز العاشر، وتوقف رصيد أوجسبورج عند 4 نقاط في المركز الثاني عشر.

