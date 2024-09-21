نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد باريس سان جيرمان ضد ستاد ريمس في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي باريس سان جيرمان أمام نظيره ستاد ريمس وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري الفرنسي.

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الأول برصيد 12 نقطة من 4 مباريات حقق فيهم الفوز والعلامة الكاملة في مشوار الدوري.

بينما على الجانب الاخر يحتل ريمس المركز السابع برصيد 7 نقاط، من فوزين وتعادل وهزيمة وحيدة.

موعد باريس سان جيرمان اليوم ضد ستاد ريمس في الدوري

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الحادي عشر بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد ستاد ريمس في الدوري

تنقل عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري لمسابقة الدوري الفرنسي في الشرق الأوسط ومصر.