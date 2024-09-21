نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. "آس" تؤكد اهتمام ريال مدريد بضم مدافع فالنسيا و"ليكيب" تعلق على خسارة نيس الثقيلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم السبت 21- 9- 2024: الصحف الأوروبية صباح اليوم السبت آس أنشيلوتي يحدد أسلوب اللعب قبل المباراة ضد إسبانيول

“يمكننا اللعب بشكل أفضل، لكن جماهير البرنابيو لا تريد الكثير من الأداء، بل القوة والإيقاع. ونحن نحاول أن نجعلهم سعداء”

ريال مدريد يتابع مدافع فالنسيا ياريك الذي لديه شرط جزائي قيمته 45 مليون يورو ماركا أنشيلوتي يدافع عن أسلوب فريقه: “جماهيرنا تحب الفوز أكثر من اللعب بشكل جيد”

الفريق الأبيض يستطيع الفوز بالدوري دون خسارة

إندريك سيلعب كأساسي اليوم أو ضد ألافيس ليكيب “8-0، إنها هدية.. في إشارة إلى فوز سانت إيتيان الساحق على نيس المحترف بين صفوفه محمد عبدالمنعم موندو ديبورتيفو اجتماع بين لابورتا وديكو وفليك لتحليل هزيمة موناكو