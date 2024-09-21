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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. "آس" تؤكد اهتمام ريال مدريد بضم مدافع فالنسيا و"ليكيب" تعلق على خسارة نيس الثقيلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم السبت 21- 9- 2024:
الصحف الأوروبية صباح اليوم السبت
آس
- أنشيلوتي يحدد أسلوب اللعب قبل المباراة ضد إسبانيول
- “يمكننا اللعب بشكل أفضل، لكن جماهير البرنابيو لا تريد الكثير من الأداء، بل القوة والإيقاع. ونحن نحاول أن نجعلهم سعداء”
- ريال مدريد يتابع مدافع فالنسيا ياريك الذي لديه شرط جزائي قيمته 45 مليون يورو
ماركا
- أنشيلوتي يدافع عن أسلوب فريقه: “جماهيرنا تحب الفوز أكثر من اللعب بشكل جيد”
- الفريق الأبيض يستطيع الفوز بالدوري دون خسارة
- إندريك سيلعب كأساسي اليوم أو ضد ألافيس
ليكيب
- “8-0، إنها هدية.. في إشارة إلى فوز سانت إيتيان الساحق على نيس المحترف بين صفوفه محمد عبدالمنعم
موندو ديبورتيفو
- اجتماع بين لابورتا وديكو وفليك لتحليل هزيمة موناكو