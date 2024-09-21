ريال مدريد يخطط لضم نجم بايرن ميونخ في صيف 2025

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أحمد جودة - القاهرة - يخطط نادي ريال مدريد الإسباني، لاستقطاب أحد نجوم بايرن ميونخ الألماني إلى صفوفه في فترة انتقالات صيف العام المقبل 2025، من أجل تعزيز صفوف الفريق الملكي.

ريال مدريد يخطط لضم ديفيز في صيف 2025

أكدت شبكة “ريليفو” الإسبانية إلى إن إدارة ريال مدريد لا زالت مهتمة بضم الكندي ألفونسو ديفيز من بايرن ميونخ، رغم قرار بقاء الفرنسي فيرلاند ميندي، ظهير أيسر الفريق.

وأوضحت الشبكة الإسبانية إن ريال مدريد يخطط لتأمين مركز الظهير الأيسر من خلال تمديد عقد ميندي حتى عام 2027، والتعاقد مع ديفيز في صفقة انتقال حر في الصيف المقبل.

وكان نادي ريال مدريد قد وضع ديفيز هدفًا له بالصيف الحالي ولكن تم تأجيل خطوة التعاقد معه إلى صيف 2025 لينضم كلاعب حر بعد انتهاء عقده مع بايرن ميونخ الألماني.

ويتطلع ريال مدريد، لاستمرار موقف ديفيز الرافض لتجديد عقده، كي يأتي إلى ملعب “سانتياجو برنابيو” دون تكلفة كبيرة.