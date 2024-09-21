مصطفى حدوتة يكشف سر تغيير نهاية «موافقة» مع أنغام: كتبتها في ليلة

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث الشاعر مصطفى حدوتة عن أغنيته الجديدة "موافقة" التي تعاون فيها مع النجمة أنغام، مشيرًا إلى أن كتابة الأغنية استغرقت ليلة كاملة.

وأوضح مصطفى حدوتة خلال استضافته في برنامج "سبوت لايت" الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة صدى البلد، أنهم قاموا بتغيير الكوبليه الأخير من الأغنية بناءً على رغبة أنغام، التي لم تفضل أن تكون النهاية تتضمن مشهدًا يجلس فيه الولد والبنت معًا.

وفي سياق حديثه، أكد حدوتة على أهمية أن يكون الشاعر قادرًا على الإحساس بمشاعر الناس، وأن يعبر عن ما لا يستطيعون التعبير عنه.

وأشار إلى أن هذا هو دوره كشاعر، حيث يسعى دائمًا لتقديم محتوى يلامس قلوب المستمعين ويعكس تجاربهم الحياتية.