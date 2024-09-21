مدبولي: 133 مليون عبوة دواء تم إنتاجها منذ أغسطس الماضي لتغطية حاجة السوق المحلي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 21 سبتمبر 2024 02:34 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، أن أزمة نقص الأدوية فى طريقها للزوال، موضحا أن هناك 133 مليون عبوة دواء أنتجت من أغسطس الماضى لتغطية احتياجات السوق المحلى.

وأوضح أنه زار عدد من مصانع الأدوية بمدينة السادس من أكتوبر، مؤكدا أن صناعة الدواء فى مصر تاريخية وعملاقة وتم إنشاء 15 مصنعا جديدا خلال الثلاث السنوات الماضية وهناك 120 مصنعا متواجدا للتجميل.