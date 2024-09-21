إياد نصار "نصاب" في ثالت حلقات مسلسل "ديبو"

القاهرة - محمد ابراهيم -

طرحت منصة "يانغو بلاي" الحلقة الثالثة من مسلسل الرعب الكوميدي "ديبو" الذي يقوم ببطولته الفنان محمد أنور، بمشاركة نخبة من النجوم.

تفاصيل شخصية إياد نصار في ديبو

و شهدت الحلقة وقوع العديد من الأحداث المثيرة، من بينها ظهور الفنان إياد نصار، كضيف شرف.

و جسد "نصار" خلال الحلقة دور نصاب يدعى "سعيد كلهم"، واتضح أنه اختص بالنصب على السيدات المسنات، حيث ظهر وهو يحاول إقناع إحدى السيدات بالتنازل عن أملاكها له قبل الهرب معها للزواج بها من وراء أبنائها.

في نفس السياق، يظهر أبناء هذه السيدة بشكل مفاجئ ليدور شجار بينه وبينهم، ولم يتوقف إلا بعد ظهور عبد المعبود، الذي يجسده الفنان رشدي الشامي، وتوالت الأحداث ليدور حوار آخر بينه وبين "ديبو" الذي يجسده محمد أنور.

تفاصيل مسلسل ديبو

يشار إلى أن مسلسل "ديبو"، الذي تنتجه شركة "S Productions" للمنتجة سالي والي، مكون من 12 حلقة يشارك في بطولتها بجانب محمد أنور، العديد من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم زينة، مصطفى غريب، هالة فاخر، محمد محمود، إيمان السيد، سارة الشامي، أمجد الحجار، رشدي الشامي، أحمد عبد الحميد، محمد عبد العظيم، الطفلة ريما مصطفى.

مسلسل "ديبو" من إخراج أحمد عبد الوهاب، وتأليف إيهاب بليبل، وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي كوميدي حول شاب مستهتر يدعى "ديبو" يضطر للعمل في أحد الفنادق من خلال مكتب توظيف لسداد ديونه ليكتشف فيما بعد أنه خاص بالحيوانات لتنقلب الأحداث رأسا على عقب.