خاص| عمرو سعد صعيدي ويوجد صراع بينه وبين إحدى العائلات في "سيد الناس"

القاهرة - محمد ابراهيم - يشارك الفنان عمرو سعد في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "سيد الناس" مع المخرج محمد سامي، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025.

مسلسل سيد الناس.. نص صعيدي ونص مصري

وعلمت بوابة "دوت الخليج" من مصادر داخل العمل أن عمرو سعد يظهر بدور صعيدي ويوجد صراع بين عائلته وإحدى العائلات في مسلسل "سيد الناس"، ونصف أبطال العمل يتحدثون اللهجة الصعيدية والنصف الأخر يتحدثون المصرية.

أبطال وصناع عمل مسلسل سيد الناس

مسلسل سيد الناس، مكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي صعيدي، ويشارك في بطولة العمل كل من: عمرو سعد، إيمان العاصي، غادة عادل، خالد الصاوي، إلهام شاهين، عماد زيادة، أحمد فهيم، أحمد رزق، طارق النهري، وجاري في الفترة الحالية التعاقد مع باقي أبطاله؛ استعدادا لتصوير أولى مشاهد المسلسل في النصف الثاني من شهر نوفمبر المقبل، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج صادق الصباح.

آخر أعمال عمرو سعد في رمضان

وكان آخر أعمال عمرو سعد في رمضان هو مسلسل "الأجهر" الذي عرض عام 2023 بعد غيابه عن الموسم الرمضاني العام الماضي، وتدور أحداث المسلسل في في إطار اجتماعي شعبي، وضم عددا من نجوم الفن ومنهم: الفنانة درة، وسيد رجب، وخالد زكي، ومحمود قابيل، وعمرو عبدالجليل، وعارفة عبدالرسول، وأحمد مجدي، وسارة سلامة، ونور النبوي، وأحمد صفوت، ومحمد جمعة، ومصطفى أبوسريع، وهو من تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامى.

عودة عمرو سعد للسينما بعد غياب

ومن جهة أخرى أعلن عمرو سعد عن عودته إلى السينما بالفيلم العالمي الغربان، والذي يضم نخبة من النجوم المصريين والألمان والروس والإنجليز، والناطق بالعربي والإنجليزي والألماني والمترجم لـ 12 لغة، ومن المقرر عرضه عام 2025، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي تاريخي، ويعود إلى عام 1942 أثناء فترة الحرب العالمية الثانية، ويتناول معركة روميل وهزيمة ألمانيا وغيرها.

أبطال فيلم الغربان

والعمل من بطولة عمرو سعد، مي عمر، أسماء أبو اليزيد، ماجد المصري، محمد علاء، أحمد بدير، محمود البزاوي، صفاء الطوخي، والراحل جميل برسوم، والفيلم من إنتاج سيف العريبي وشركة PCC للإنتاج الفني – تامر نصر، ومن إخراج ياسين حسن.