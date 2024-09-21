25 سبتمبر.. موعد طرح فيلم عنب في السينمات بمصر

القاهرة - محمد ابراهيم - ينطلق عرض فيلم عنب، يوم الأربعاء المقبل الموافق 25 سبتمبر الجاري، في جميع دور العرض المصرية.



قصة فيلم عنب



تدور قصة فيلم "عنب" في إطار كوميدي، عن ليلة توديع العزوبية لإتمام زواج أبطال الفيلم، وتمر الشخصيات بعدد من الأزمات بعد تجربة مشروب يعرضهم للنسيان، وعدم قدرتهم على تذكر ما حدث في تلك الليلة ما وضع أبطال العمل في مواقف كوميدية.



فريق عمل فيلم عنب



وفيلم عنب، من بطولة الفنانة أيتن عامر، إسلام ابراهيم، محمود الليثي، نور قدري، توني ماهر، محمد رضوان، محمود حافظ، والعمل من إخراج أحمد نور، وقصة أمين جمال ومحمد محرز، وإنتاج الرشا برودكشن للمنتجة رشا الظنحاني ومنتج منفذ مصطفى متولي.

آخر أعمال آيتن عامر

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة آيتن عامر الفنية، هو مشاركتها في مسلسل "جودر" بطولة الفنان ياسر جلال، والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024.



أبطال وصناع مسلسل "جودر"



وشارك فى بطولة مسلسل "جودر" عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، وفاء عامر، تارا عماد، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، هدى مجد وآخرين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى Media hub سعدى – جوهر وArouma تامر مرتضى.