تعرف على موعد حفل علي الحجار بساقية الصاوي

القاهرة - محمد ابراهيم - يحيى الفنان القدير علي الحجار، حفلًا غنائيًا، يوم الأربعاء المقبل الموافق 25 سبتمبر،في قاعة النهر بساقية الصاوي، بالزمالك.



تفاصيل حفل علي الحجار بساقية الصاوي

ومن المقرر أن يقدم الفنان علي الحجار باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة وسط تفاعل كبير من الجمهور، وتبدأ الحفل في تمام الساعة التاسعة مساءًا.

الفنان علي الحجار يروج لحفلته بساقية الصاوي

آخر أعمال الفنان علي الحجار



و الجدير بالذكر أن آخر أعمال علي الحجار هي مسرحية "مش روميو وجولييت"، الذي شهدت عودته للمسرح بعد غياب 17 عاما، وتم عرضها خلال الفترة الماضية على المسرح القومي، وحققت نجاحا كبيرا.

أحداث مسرحية "مش روميو وجولييت"

مسرحية "مش روميو وجولييت" تدور أحداثها حول انقسام حاد فيما بين أساتذة وطلاب "مدرسة الوحدة" وهي ترمز إلى المجتمع المصري المشهور تاريخيًا بوحدته العاصية على الكسر أو حتى التصدع، والانقسام في المدرسة أتى نتيجة شائعة قامت على انطباعات ظاهرية عن وجود قصة حب بين اثنين من مدرسيها هما "يوسف" المسيحي أو علي الحجار و"زهرة" المسلمة أو رانيا فريد شوقي، "يوسف" بالطبع من اسمه وملامح شخصيته في العرض يرمز إلى المصري في عمومه بتكوينه الأصيل الإنساني النبيل، ولأن الانقسام يؤججه طوال الوقت أصحاب المصالح والانتهازيون بكافة أشكالهم، وفي المقدمة منهم دعاة الشر أعداء الحياة، وحقول مسعاهم الآثم دائمًا الخضراء النضرة هم الشباب في سنوات التكوين، فإن الأمر تطور وزادت خطورته إلى حدٍ بات يهدد الأرواح، فأصبح تدخل ناظر المدرسة أو صاحب القرار حتميا حتى لا تنهار المدرسة - المجتمع - على ما ومن فيها، وتدور هذه الأحداث في إطار تشويقي تفاعل معه الجمهور ونال إعجابه.



أبطال مسرحية "مش روميو وجولييت"

يشارك في بطولة المسرحية كلًا من: علي الحجار، رانيا فريد شوقي، محمد عادل، عزت زين، دنيا النشار، والعمل من إخراج عصام السيد.