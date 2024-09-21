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أحمد جودة - القاهرة -



تحدث ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية، عن نظام مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد، وموعد بدء وانتهاء البطولة، وعن حقيقة رحيل عامر حسين عن منصبه.

ثروت سويلم يكشف نظام الدوري الجديد.. وموقف عامر حسين من الاستمرار في منصبه



وقال ثروت سويلم في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC MASR 2: "مسابقة الدوري ستبدأ يوم 30 أكتوبر وتنتهي في أول 10 أيام في يونيو 2025".



وشدد: "لا مؤجلات خلال الموسم المقبل سوى في حالة الظروف القهرية، وكل فريق سيكون لديه من 5 إلى 6 أيام راحة".

وتابع ثروت سويلم حديثه قائلًا: "أتمنى أن يكون رئيس لجنة الحكام مصريا وليس أجنبيا، فهذا أفضل بكثير".



وأوضح: "عامر حسين مستمر في عمله عضو مجلس إدارة اتحاد كرة حتى نهاية مدة المجلس، وفي حال نجاح الشركة الأجنبية سنسند لها تنظيم جميع المسابقات في مصر".



واختتم ثروت سويلم حديثه قائلًا: "حسين لبيب ومحمود الخطيب الأكثر دعما لمصلحة الكرة المصرية، ورابطة الأندية تحرص على تقديم احتفالية تليق بالأهلي بعد تتويجه بلقب الدوري".