نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجوم الملاعب في الممتاز.. سامي هلهل عنصر مخضرم وموسم قوي منتظر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أقيمت اليوم الاختبارات البدنية للحكام المساعدين في نادي النصر القاهري والتي شهدت مشاركة مساعدين من أربع مناطق وهي القاهرة، الجيزة، المنوفية، القليوبية.

وشارك في الاختبارات المساعدين الدوليين والذي جاء أبرزهم سامي هلهل، محمود أبو الرجال، أحمد حسام طه.

سامي هلهل ورقم قياسي

وسجل المساعد الدولي رقم إيجابي بعد تخطيه الاختبارات البدنية ومشاركته الدولية بعمر 45 عاما لينتظر موسم قوي كأحد العناصر المخضرمة في الدوري المصري.

البدايات التحكيمية

بدايات المساعد الدولي في مجال التحكيم كانت منذ عام 2004 ليواصل رحلته حتى الحصول على الدرجة الثانية في عام 2007، وأخيرا الدرجة الأولى عام 2010.

افتتاحية مبارياته في الدوري الممتاز كانت في موسم 2012/2013 والتي جمعت سموحة وتليفونات بني سويف باستاد برج العرب، في لقاء أدراه تحكيميا أمين عمر، حكم ساحة، وسمير جمال، مساعد ثان.



مشاركات دولية

ويمتلك المساعد تاريخ دولي حافل حيث جاءت أبرز الإنجازات بالمشاركة في بطولة كأس زامبيا بطاقم مصر العام الماضي بقيادة أمين عمر.

إضافة لبطولة العرب والمشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا والتصفيات الافريقية، كما تواجد ضمن طاقم حكام مباراة الارجنتين والإمارات الودية قبل مونديال قطر.



أبرز المباريات

وتواجد الحكم الدولي في طاقم حكام القمة 127 بقيادة الحكم الدولي إبراهيم نور الدين والتي انتهت بفوز الابيض بهدفين مقابل هدف.