نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي ضد جورماهيا في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف فريق الأهلي، منافسه فريق جورماهيا الكيني، اليوم السبت 21 سبتمبر، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات إياب دور ال32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ضد جورماهيا

تُقام المباراة بين فريقي الأهلي وجورماهيا في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد جورماهيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: يحيى عطية الله وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني

خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأكرم توفيق

خط الهجوم: رضا سليم وبيرسي تاو ووسام أبو علي