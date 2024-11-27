الرياضة

الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لمباراة البنك الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته، استعدادا لمباراة البنك الأهلي، التي من المقرر أن تجمع الفريقين في الجولة القادمة ‏من بطولة الدوري الممتاز.‏

أدى اللاعبون تدريبات استشفائية، في ضوء البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني، للتخلص من الإجهاد، بعد أن تغلب الفريق أمس ‏الثلاثاء على فريق استاد أبيدجان الايفواري في الجولة الأولى من دور المجوعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لمباراة البنك الأهلي

حرص مارسل كولر المدير الفني على الاجتماع باطاقم المعاون للترتيب للمرحلة القادمة، والتي تشهد خوض مباراة البنك الاهللي، ثم ‏السفر لمواجهة أورلاندو الجنوب أفريقي في دوري الأبطال.‏

وحقق الأهلي الفوز امس على استاد أبيدجان برباعية عن طريق محمود كهربا "هدفين" ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات.‏
 

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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