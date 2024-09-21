إيوان في رسالة مؤثرة لشعب اللبناني



القاهرة - محمد ابراهيم -

أعرب الفنان اللبناني إيوان عن حزنه بما تشهده الأوضاع الأمنية في لبنان، حيث شارك جمهوره بفيديو لايف من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفق بالفيديو تعليقا قال فيه:" يوم حزين على كل لبنان الله يرحم الشهداء والأطفال يللي ماتوا ويصبر أهاليهم لبنان يستحق على السلام وان شاء الله شعبه رح ينتصر بالنهاية على الظلم بإرادته وعزيمتو وتضامنا ودعواتكم".

تعليقات الجمهور على منشور إيوان

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته يارب العالمين، الله يحفظ شعب لبنان، ربنا ينصركم، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال إيوان

والجدير بالذكر آخر أعمال إيوان أغنية "بعيش مخنوق"، وهي من كلمات منعم التهامي، وألحان مصطفى صبري، وتوزيع شريف مجدي.

وأغنية شو بيلبقلي والأغنية من كلمات وألحان إيوان، إخراج جوزف نصار.