وزير الثقافة يفتتح الدورة الثامنة للملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة ”أولادنا”

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 سبتمبر 2024 05:25 صباحاً - افتتح الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، فعاليات الدورة الثامنة للملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة "أولادنا"، برئاسة سهير عبد القادر، والتي تُقام بالدمج مع مهرجان فنون الفلكلور الأفروصيني،شهد الحفل، حضور الدكتورة نيفين الكيلاني ،وزيرة الثقافة السابقة؛ الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية لشئون الهجرة ،وذلك على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وخلال كلمته في افتتاح الملتقى، قال الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة: "إن كلماتي تعجز عن وصف شعوري الرائع وأنا وسط -أولادنا- من المبدعين ذوي الهمم، فمواهبهم وإبداعاتهم جديرة بأن تلامس أعماق الروح، وقادرة على أن تُلهمنا جميعًا، كما هو شعوري تمامًا بأني "تلميذ" أتعلم من هؤلاء الأبطال، وأن قلبي مفعم بالفخر والاعتزاز بهذه القلوب النقية، وكم يُسعدني حين يمنحوني شرف أن أكون واحدًا من عائلة -أولادنا-".

وأكد وزير الثقافة أن الوزارة ستظل داعمة لكل مبدع، وسنعمل معًا لبناء مجتمع يدعم ويبني أبناءه في كل وقت وكل مكان.

واختتم وزير الثقافة كلمته قائلًا: " شكرًا "أولادنا" على هذه الطاقة العظيمة اللي منحتوها لنا والتي أكدت أننا لابد أن نمحي كلمة "مستحيل" من قاموس كلماتنا ونستبدلها بكلمات العزيمة والإصرار والتحدي والأمل في "بكرة أحلى" بكم ولكم.

كما حرص وزير الثقافة؛ على تكريم مجموعة من الفنانين وأصحاب البصمة المتميزة في مجال ذوي القدرات الخاصة، والخدمة المجتمعية، حيث اشتملت قائمة المكرمين على: "أسرة مسلسل "حالة خاصة"- مصر؛ حملة "مانحي الأمل" أنور الكموني- مصر؛ مؤسسة "لبلدنا" د. نوال الدجوي- مصر؛ د. عمار بوقس- السعودية؛ الناشطة أبرار آل عثمان- السعودية؛ اسم الشيخ سلطان القاسمي -الإمارات؛ الناشط زياد حمدي- مصر؛ المخرج مهند دياب مصر؛ الكاتب صالح المحبشي– اليمن؛ الناشط ZAIN BULBULIA- جنوب إفريقيا".

وقالت سهير عبد القادر، رئيس ومؤسس الملتقى "بكل فخر واعتزاز، أود أن أعرب عن مدى سعادتي الكبيرة بنجاح ملتقى "أولادنا" على مدار 8 سنوات مضت، حيث أصبح خلالها بمثابة رحلة من الإبداع والتحدي الحقيقي، ومنصة رائدة تجمع بين المواهب والإبداعات الشابة من مختلف الأرجاء، جسد خلالها الكثير من رسائل الإنسانية والسلام لمختلف أنحاء العالم؛ فأثمر هذا الملتقى عن نتائج مبهرة في دعم وتنمية قدرات أولادنا من ذوي الهمم وإدماجهم في المجتمع بشكل طبيعي، بما يمتلكونه من مواهب متميزة في مجالات الثقافة والفنون، مما ساهم في تعزيز ثقافة الابتكار .

وتابعت عبد القادر؛ شهد الملتقى على مدار هذه السنوات، تقدمًا ملحوظًا في عدد الدول المشاركة، وفي مستوى المواهب الإبداعية للشباب والعمل على تطوير قدراتهم، بما يعكس روح التعاون والإلهام التي يؤمن بها جميع المشاركين.

ووجهت عبد القادر؛ الشكر؛ لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، على دعمه ورعايته الكبيرة لقضايا ذوي الهمم، ونقلت إليه -خلال كلمتها- رغبات ومطالب "أولادنا" من ذوي الهمم، بتشريف الملتقى بافتتاح فخامته للدورة المقبلة للملتقى، قاىلة: "حضور فخامتكم سيكون دافعًا قويًا لهؤلاء الشباب، ويجسد المزيد من دعم الدولة المستمر لهم".

ووجهت الشكر؛ لمختلف الجهات والهيئات والوزارات المعنية بالتعاون مع الملتقى، مؤكدة أنهم أهم شركاء النجاح من خلال تقديم كل أشكال الدعم الممكنة للملتقى.

استهلت فعاليات الحفل بالسلام الوطني، وتضمن الحفل تقديم أعضاء لجان التحكيم، وهي: "لجنة إبداعات أولادنا في الفنون التشكيلية والحرف اليدوية- لجنة إبداعات أولادنا في الاستعراض والموسيقى والغناء- لجنة إبداعات أولادنا في السينما والمسرح"، وعرضًا لفيلم اشتمل على سرد تفصيلي لفعاليات الملتقى.

كما عُرض بالحفل فيلم افتتاح الملتقى، هو فيلم رسوم متحركة بعنوان "إيسو" للمخرجة عبير سعيد، فكرة وإنتاج ريم حمودة، ويواجه الفيلم ظاهرة التنمر، ويدعو للحب والخير والسلام بين أفراد المجتمع.

كما اشتمل الحفل على مجموعة متنوعة من الفقرات الإبداعية، تمثلت في: "فقرة غنائية "بكرة احلي بينا" غناء الفنانة نيفين رجب - الفنان طارق صبري كلمات الشاعر عبد الله حسن ألحان الموسيقار شريف حمدان بالاشتراك مع "أولادنا": أميرة- جنا- فيفيان- خالد؛ استعراضات د. عائشة فؤاد- محمد عبد العزيز، واسكيتش "ألف ليلة وليلة" الفنانة رانيا فريد شوقي؛ الفنان طارق صبري؛ الفنان ميدو عادل؛ الفنان حجاج عبد العظيم؛ الفنانة نيفين رجب، وفقرة غنائية "أغنية 8 سنين" الفنان محمد مرسي - الفنانة فرح الألفي- الفنانة رانيا فريد شوقي- الفنان ميدو عادل- كلمات الشاعر عبدا لله حسن- ألحان الموسيقار شريف حمدان؛ بالاشتراك مع "أولادنا": أميرة سعيد - فيفيان أنطون- استعراضات د.

عائشة فؤاد - محمد عبد العزيز؛ بالإضافة إلى عروض الفرق المشاركة، واختتم الحفل بفقرة غنا ئية "هنا مصر" كلمات الشاعر عبد الله حسن- ألحان الموسيقار شريف حمدان- غناء الفنانة صفاء ابو السعود بمشاركة عدد من "أولادنا"، استعراضات د. عائشة فؤاد -محمد عبد العزيز"، وأخرج الحفل؛ أحمد فؤاد.

شهد الحفل، الدكتورة يمنى البحار؛ نائب وزير السياحة والآثار؛ اللواء إسماعيل الفار؛ نائب وزير الشباب والرياضة؛ مارجريت صاروفيم؛ نائب وزير التضامن الاجتماعي، الدكتورة لمياء زايد، رئيس دار الاوبرا المصرية وعدد من سفراء الدول المشاركة بالملتقى، وعدد كبير من نجوم الوسط الفني.