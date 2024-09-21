ممثل امير الكويت ولي العهد يستقبل عدداً من ممثلي كبرى الشركات...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 سبتمبر 2024 06:31 صباحاً - استقبل ممثل أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، ولي العهد الشيخ صباح الخالد، في مقر إقامته بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية اليوم الرئيس ومدير العمليات لشركة بلاك ستون جونثن غري.

كما استقبل ولي العهد الشيخ صباح الخالد ، رئيس ومؤسس مجموعة كارلاي ديفد روبنستين، في مقر إقامة سموه بمدينة نيويورك.

واستقبل ولي العهد ديفد سولمن المدير التنفيذي ورئيس مجلس الادارة لمجموعة جولدن ساكس ومحمد الدرباس المدير التنفيذي في الشركة بمقر إقامة سموه بمدينة نيويورك.

كما استقبل جدسون الثوف نائب الرئيس التنفيذي والمدير التجاري لشركة مايكروسوفت في مقر إقامة سموه بمدينة نيويورك.

كما استقبل ولى العهد، عضو غرفة التجارة الأميركية من ستيف لوتس نائب الرئيس لشؤون الشرق الأوسط وعدد من ممثلي كبرى الشركات الأميركية في مقر إقامة سموه بمدينة نيويورك.

ونقل ولي العهد الشيخ صباح الخالد خلال اللقاءات تحيات أمير البلاد، ورغبة في تعزيز تواجد الشركات العالمية بدولة الكويت ونقل خبراتها، كما جرى خلال اللقاءات مناقشة عدة مواضيع اقتصادية واستثمارية وتبادل آخر التطورات العالمية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

حضر اللقاءات وزير الخارجية عبد الله علي اليحيا ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل الجابر، وسفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأميركية الشيخة الزين الصباح والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي.