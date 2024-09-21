نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف بيلينجهام من المشاركة أساسيًا في تشكيل ريال مدريد أمام إسبانيول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق ريال مدريد، لمواجهة إسبانيول اليوم السبت وذلك يأتي في إطار منافسات مسابقة الدوري الإسباني.

بيلينجهام أساسيًا أمام إسبانيول

يعود الإنجليزي جود بيلينجهام، لحسابات الجهاز الفني لفريق ريال مدريد مجددًا بعد عودته من الإصابة.

وحسب ما أوردته صحيفة "آس" الإسبانية فإن جود بيلينجهام سيشارك أساسيًا في مباراة ريال مدريد وإسبانيول.

ويلتقي فريق ريال مدريد بنظيره إسبانيول في مباراة تقام ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وتقام مباراة ريال مدريد وإسبانيول اليوم السبت، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، والحادية عشرة بتوقيت أبوظبي.

ويحتل فريق ريال مدريد، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 11 نقطة، حصدها من 3 انتصارات وتعادلين.