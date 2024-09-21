نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الألماني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد الملاعب الألمانية، اليوم السبت 21 سبتمبر 2024 العديد من المباريات المثيرة في بطولة الدوري الفرنسي، أبرزها مواجهة بايرن ميونخ ضد ستاد فيردر بريمن في مباراة ينتظرها عشاق كرة القدم حول العالم.

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

هايدنهايم × فرايبورج

من المنتظر أن تبدأ مباراة هايدنهايم × فرايبورج في تمام الساعة 4:30 عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري والوحيد للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبالتحديد على قناة beIN Sports HD3.

يونيون برلين × هوفنهايم

من المحدد أن تقام مباراة يونيون برلين × هوفنهايم في تمام الساعة 4:30 عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري والوحيد للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبالتحديد على قناة beIN Sports H 7.

فيردر بريمن × بايرن ميونخ

من المنتظر أن تنطلق صافرة بداية مباراة فيردر بريمن × بايرن ميونخ في تمام الساعة 4:30 عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري والوحيد للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبالتحديد على قناة beIN Sports HD 5.

بوخوم × هولشتاين كيل

من المحدد أن تقام مباراة بوخوم × هولشتاين كيل في تمام الساعة 4:30 عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري والوحيد للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبالتحديد على قناة beIN Sports HD 8.