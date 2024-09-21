نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم السبت 21- 9- 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد اليوم السبت الموافق الـ21 من شهر سبتمبر، العديد من المباريات النارية التي من المقرر أن تقام على الملاعب الرياضية في الدوري الإسباني، أبرزهم مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول.

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي كا التفاصيل الخاصة بمواجهات اليوم السبت، في إطار منافسات الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة