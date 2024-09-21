إجراء قانوني ضد متهم بغسـل 19 مليون جنيه بالإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 21 سبتمبر 2024 01:33 مساءً - إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .. فقد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة ميناء البصل بالإسكندرية) لقيامه بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وإدارة ورشة بمحل سكنه لإصلاح وتعديل الأسلحة ، متخذاً من محافظة الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.. وعُثر بحوزته على (2 طبنجة معدلة –2 مسدس ضغط غاز ، هواء – طبنجه "صوت" – بندقية صيد – عدد من الأدوات لإصلاح وتعديل الأسلحة).. كما قام المذكور بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى المُشار إليه ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق(تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ (19 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.