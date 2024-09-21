فرقة المصراوية تقدم "طقوس إيزا" بالسامر ضمن مهرجان مسرح الهواة

القاهرة - محمد ابراهيم - شهد مسرح السامر بالعجوزة، الجمعة، العرض المسرحي "طقوس إيزا" ضمن فعاليات مهرجان "مسرح الهواة" في دورته العشرين، دورة "الفنان الراحل زكريا الحجاوي"، والمقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

مضمون العرض المسرحي

العرض لفرقة المصراوية المسرحية بالجمعية المصرية لهواة المسرح، تأليف وإخراج خالد العيسوي، وأحداثه مستوحاة من الأسطورة المصرية القديمة "إيزيس وأوزوريس"، ويتناول قضايا اجتماعية وإنسانية تتعلق بالمجتمع المصري والتقاليد الشعبية، من خلال شخصية "إيزا" والطقوس والعادات التي تحيط بها.

فريق العمل والإخراج

"طقوس إيزا" أداء: أمير وجدي، أحمد الدسوقي، أحمد العمري، محمد جمال، سامية عربي، فاطمة علاء، سامح ملك، حنين سعيد، كريم القاضي، عبد الرحمن محمد، أنس عبد الرؤوف، سيد المصري، إعداد موسيقى رمزي مجدي، صوتيات زياد سامح، تصميم وتنفيذ إضاءة محمود علاء، مراجعة لغوية سعد عبد النور، وتنفيذ ملابس أسماء فتحي.

مقتبسات من الأساطير والنصوص المسرحية

أوضح مخرج العرض أن المسرحية مبنية على نصين، الأول لأحمد علي بن مسكين، والثاني لتوفيق الحكيم، حيث قام د. محمد جاد الله بإضافة الدراماتورجيا لتسليط الضوء على القيم والمبادئ التي يمثلها "أنوبيس"، والتي تشمل دور الآباء في رعاية الأيتام وإنصاف المظلومين.

تعليقات الممثلين على أدوارهم

قالت مي عبد الرازق، بطلة العرض، إنها تجسد شخصية "إيزا" التي تمثل رمزا للحب والخير، وتؤكد رسالتها على رفض الانتقام والعنف، مشيرة إلى أن العرض يحمل معاني عميقة تتعلق بتعليم الجيل الجديد أهمية التسامح والحب.

الصراع بين الخير والشر في العرض

أوضح أحمد الدسوقي، أحد الممثلين المشاركين، أنه يجسد شخصية شريرة ومعقدة تسعى للإيقاع بالآخرين، وهو ما يضفي بعدا فلسفيا على المسرحية ويبرز الصراع الأبدي بين الخير والشر.

حضور بارز ولجنة التحكيم

قدم العرض بحضور د. مسعود شومان، رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، د. هاني كمال، رئيس المهرجان، ولجنة التحكيم المكونة من الفنانين طارق الدسوقي، د. نبيلة حسن، د. وليد الشهاوي، سامح مجاهد، ومهندس الديكور فادي فوكيه.

ندوة نقدية وتحليل العرض

أعقب العرض ندوة نقدية شارك فيها النقاد د. محمد زعيمة، د. حسام أبو العلا، ود. طارق عبد العزيز. حيث أشاد زعيمة برؤية المخرج السياسية المستمدة من التراث المصري، فيما أضاف أبو العلا أن العرض كان متكاملًا في جوانبه الفنية.

من جهته، رأى د. طارق عبد العزيز أن العرض لم ينجح في توصيل رسالة الحضارة المصرية القديمة بشكل مؤثر.

تفاصيل ختام المهرجان

مهرجان "مسرح الهواة" يقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية والإدارة العامة للجمعيات والمساعدات الثقافية، ويشارك به 11 عرضا مسرحيا، ويختتم فعالياته مساء السبت على مسرح السامر.