نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد قدوس يقود تشكيل وست هام الرسمي لمواجهة تشيلسي في الدوري الانجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق عصر اليوم السبت الموافق 17 سبتمبر 2024، مباراة هامة ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة وخاصة الدوري الإنجليزي اللقاء الذي يجمع بين تشيلسي، ضد نظيره وست هام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

وتنطلق صافرة حكم مباراة تشيلسي ضد وست هام عصر اليوم السبت في تمام الساعة 2:30م،، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل وست هام ضد تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: ألفونس أريولا.

الدفاع: ايمرسون بالميري، ماكس كيلمان، مافروبانوس، أرون بيساكا.

الوسط: إديسون الفاريز، محمد قدوس، جويدو روديجيز.

الهجوم: جاردو بوين، كريسنسيو سامرقيل، لوكاس باكيتا.

كما جاء تشكيل تشيلسي ضد وست هام كالتالي: