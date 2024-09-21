انت الأن تتابع خبر حزب الله يستهدف مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنه بيت هلل بصواريخ الكاتيوشا والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - استهدف حزب الله مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل بصلية من صواريخ الكاتيوشا، ورداً على اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية.
وقال حزب الله :
- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم السبت 21-9-2024 مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل بصلية من صواريخ الكاتيوشا.