انت الأن تتابع خبر حزب الله يستهدف مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنه بيت هلل بصواريخ الكاتيوشا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استهدف حزب الله مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل بصلية من ‏صواريخ الكاتيوشا، ورداً على ‏اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية.

وقال حزب الله :