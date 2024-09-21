انت الأن تتابع خبر متاهة وغموض .. هذا ما قادت إليه تحقيقات انفجار البيجر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت وول ستريت جورنال آخر نتائج التحقيقات في تفجير اجهزة الاتصال اللاسلكي "البيجر" في لبنان يومي الثلاثاء والأربعاء.

وقالت الصحيفة، ان التحقيق في تفجير أجهزة النداء بلبنان قاد إلى متاهة من شركات وأفراد مشبوهين في آسيا وأوروبا.

وقاد التحقيق إلى بعض الشركات التي أنشئت مؤخرا مع وجود أدلة ورقية شحيحة لأنشطتها.

وأشارت إلى أن شركات صدّرت وباعت أجهزة النداء يديرها رجال أعمال غامضون لديهم خبرة قليلة في الاتصالات.

يذكر ان آلاف أجهزة البيجر وأجهزة الراديو قد انفجرت في حادثين منفصلين في لبنان، ما أدى إلى إصابة الآلاف واستشهاد ما لا يقل عن 37 شخصاً.