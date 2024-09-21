انت الأن تتابع خبر رشيدة طليب غاضبة ما علاقة البيجر .. صورة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعربت عضو مجلس النواب الأمريكي، والممثلة عن الحزب الديمقراطي في الكونغرس عن ولاية ميشيغان والمنحدرة من أصول فلسطينية رشيدة طليب، عن غضبها بسبب رسم كاريكاتوري نشر في مجلة "ناشونال ريفيو" الخميس، وصفته بالعنصري، يظهرها إلى جانب جهاز نداء "بيجر ينفجر".

ويشير الرسم إلى موجة التفجيرات التي طالت هذا الأسبوع أجهزة اتصال "بيجر" بين عناصر "حزب الله" في لبنان وأسفرت عن استشهاد 37 شخصا على الأقل وإصابة نحو 3 آلاف.

وكتبت طليب على منصة "إكس": "مجتمعنا يعاني من الكثير من الألم الآن".



وأضافت: "هذه العنصرية ستحرض على المزيد من الكراهية والعنف ضد المجتمعات العربية والإسلامية، وتجعل الجميع أقل أمانا. إنه لأمر شائن أن تستمر وسائل الإعلام في جعل هذه العنصرية أمرا عاديا".



وفي الرسم الكاريكاتوري، تظهر طليب وهي تجلس على مكتبها وأمامها جهاز بيجر ينفجر، بينما تقول: "غريب".



يذكر أنه في يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين انفجرت أجهزة اتصالات من نوع "بيجر" في العديد من المناطق التي تعد معاقل لحزب الله اللبناني، ما أسفر عن سقوط 37 قتيلا وآلاف الجرحى.