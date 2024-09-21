الحصاد الاسبوعى لوزارة العمل

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 سبتمبر 2024 10:28 صباحاً - فرص عمل في الداخل والخارج..ومُشاركة واسعة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسة "بداية جديدة لبناء الإنسان "..

-الحفاظ على حقوق العمال المشروعة في "مفاوضة جماعية"ناجحة..ومكتب التمثيل العمالي بالرياض يواصل توعية المصريين بحقوقهم وواجباتهم.

-لقاءات مع شركاء عمل دوليين ومحليين ونقاش بشأن تطوير منظومة التدريب المهني وتوفير فرص العمل ..

-الوزير جبران يشهد النسخة الأولى من أسبوع الجامعات التكنولوجية.. ويلقى كلمة بشأن جهود الدولة لمواجهة تحديات ومتغيرات سوق العمل ..

أصدرت وزارة العمل اليوم السبت ،"إنفوجراف " بشأن نشاط الوزارة خلال الـ 7 أيام الماضية، حيث وجه السيد محمد جبران ،وزير العمل ، الإدارات المركزية ،ومديريات العمل بالمحافظات ،بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ،لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي،الثلاثاء الماضي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وهو ما يأتي اتساقاً مع ما التزمت به الحكومة في برنامج عملها للفترة" 2024 – 2027" ،حيث تمتلك وزارة العمل مجموعة من الآليات والأدوات للمساهمة في تحقيق أهدف هذه "المبادرة الرئاسية"...وبدعوة من د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي،شهد السيد محمد جبران وزير العمل،فعاليات النسخة الأولى من أسبوع شباب الجامعات التكنولوجية، الذي يُعقد خلال الفترة من 17 - 21 سبتمبر الجاري..

وفي إطار متابعة سير العمل في المديريات وبشكل ميداني ،قام وزير العمل،بزيارة مفاجئة إلى منطقة عمل الساحل بمحافظة القاهرة ،حيث تفقد مركز تدريب شهداء الكتيبة 103 "الشرابية سابقًا "،وكذلك مكتب عمل الساحل الذي يُقدم خدمات لمواطني مناطق : الزاوية ،والشرابية، وروض الفرج ،وشبرا مصر ،والساحل...كما انه في إطار المشاركة في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،أصدرت وزارة العمل ، نشرة التوظيف نصف الشهرية ،التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات ،تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص ،كما أعلنت عن توفير 6200 فرصة عمل للشباب في مشروع الضبعة النووية بمحافظة مرسى مطروح..

وبدأت الوزارة ،في إجراءت إنهاء سفر الشباب الذين إجتازوا الإختبارات التي نظمتها "الوزارة" ،بالتعاون مع دولة "البوسنة والهرسك" ،لِشّغل فرص العمل التي وفرتها "الوزارة" هناك،برواتب مُجزية ،وخدمات صحية وإجتماعية..وشهد الوزير ،بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ،فعاليات توقيع إتفاقية عمل جماعية بين إدارة وعمال الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية" ميتالكو" ،التابعة لقطاع الأعمال العام،تحفظ حقوق 1200 عامل..وخلال الأسبوع استقبل وزير العمل ،بمكتبه،وفد من إدارة شركة ليوني الألمانية العالمية لتصنيع كابلات وضفائر السيارات، التى تمتلك فروعًا في 30 دولة حول العالم، ومنها مصر،وتمثلها في مصر "ليوني مصر"،لبحث مجموعة من الملفات ،منها التدريب المهني وتوفير فرص عمل ..

كما شهد هذا الأسبوع ، استقبال محمد جبران ،وزير العمل، للسيد «نيقولاوس باباجيورجيو» السفير اليوناني في القاهرة،بحضور الملحق/ يوسف مهاب، عضو الشئون الأوربية بوزارة الخارجية ..وذلك لبحث مجموعة من الملفات المشتركة ،وتفعيل آليات التعاون في مجالات العمل ، كما إستقبل "الوزير "،السفير محمد زعزوع ،سفير مصر الجديد في دولة قبرص ،والذي سوف يتولى مهام عمله ،يوم 16 أكتوبر 2024 ،المُقبل،وذلك في إطار حرص الوزير جبران على التواصل ،والتعاون في الملفات المُشتركة المُرتبطة بقضايا العمل ..

وعلى جانب أخر قالت وزارة العمل،في بيان رسمي ،أنه تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل ،وبالتنسيق مع القنصلية المصرية،واصل مكتب التمثيل العمالي بالرياض،نشاطه،بالتواصل مع العمال المصريين ،وتنظيم ورشة عمل لأبناء الجالية المصرية بالمنطقة الشرقية ،تحت عنوان :"حقوق وواجبات العمال طبقا لنظام العمل السعودي "،وذلك بحضور السفير طارق المليجي قنصل عام مصر في الرياض...وتستمر مديريات العمل بالمحافظات فى تنفيذ خطة الوزارة بشأن تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل،وتوفير فرص العمل تنسيقا مع القطاع الخاص ، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية،وتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل ..إلى "الانفوجراف"..