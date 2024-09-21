حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 سبتمبر 2024 10:28 صباحاً - أصدرت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا حول أداء أنشطة الوزارة خلال أسبوع في الفترة من 14 حتى 20 سبتمبر، وجاء ذلك على النحو الآتي:

(1) شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الحفل الختامي لمسابقة قادة الأنشطة الطلابية (YLF) الذي نظمته مؤسسة شباب القادة تحت شعار "بناء الطالب المصري"، وفي كلمته أوضح الوزير أهمية الأنشطة الطلابية للشباب لبناء ودعم قدراتهم الابتكارية، واستغلال طاقاتهم وطموحاتهم الواعدة، وأفكارهم البنّاءة ليكونوا قادة المستقبل، وذلك في ظل "الجمهورية الجديدة"، وأكد الوزير دعمه الكامل واهتمامه البالغ بتنفيذ البرامج والأنشطة الطلابية التفاعلية التي تعمل على بناء جيل من الطلاب لديهم الفكر والمهارات والأدوات لتنمية المجتمع المصري، بهدف بناء جيل جديد من القادة يكونوا قادرين على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

(2) شهد د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي فعاليات المعسكر الختامي للمشروعات المشاركة في التصفيات قبل النهائية لأولمبياد الشركات الناشئة، والمؤهلة لبرنامج Gen-Z التليفزيوني الذي يتم بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ وشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وفي كلمته أكد الوزير أن هذا المعسكر التدريبي يأتي في إطار إعادة تفعيل دور الوزارة في مجال ريادة الأعمال والابتكار، وتنفيذ إستراتيجيتها الداعمة للمبتكرين والنوابغ، والقائمة على تحقيق التكامل بين أدوار الجهات الحكومية، والأوساط الأكاديمية، والقطاع الصناعي، والمجتمع المدني؛ للوصول إلى مخرجات مبتكرة قابلة للتسويق، وشركات ومشروعات ناشئة، صغيرة ومتوسطة، والتي تساهم في معالجة التحديات الحالية، وتعمق المنتج المحلي، وتوسيع نطاقه في الأسواق العالمية، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة.

(3) شهد د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي فعاليات إطلاق شراكة جديدة بين الوزارة والقطاع الخاص وتدشين شركة (نكست إيرا للتعليم)، وأكد الوزير أهمية الاستثمار في التعليم، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تعزز الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى الجهود غير المسبوقة التي شهدتها المنظومة التعليمية بفضل الدعم المستمر من القيادة السياسية، حيث أصبح لدينا 100 جامعة في مختلف المسارات التعليمية (حكومية، أهلية، خاصة، وتكنولوجية)، وبلغ عدد الطلاب نحو 3.5 ملايين طالب، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف رفع معدلات الالتحاق بالتعليم العالي لتصل إلى 37%، وهو ما يعزز من توفير بيئة ملائمة للاستثمار في التعليم بمصر، وأشار الوزير إلى أهمية تحقيق شراكة مثمرة بين القطاعين العام والخاص في مجال التعليم، وذلك في ضوء الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، التي تهدف إلى تطوير شامل في المنظومة التعليمية وتحسين مخرجاتها، مؤكدًا أن هذه الجهود تسهم في تحويل رؤية القيادة السياسية إلى واقع ملموس، وإحداث نقلة نوعية في هذا المجال الحيوي.

(4) شهد د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات النسخة الأولى من أسبوع شباب الجامعات التكنولوجية، وأكد الوزير أهمية مشاركة الطلاب في أسبوع شباب الجامعات التكنولوجية، حيث يمثل فرصة مميزة للمنافسة في مختلف المسابقات، والمشاركة في الأنشطة المتنوعة، موضحًا أن هذه الفعاليات تُسهم في دعم التواصل بين الطلاب وشركاء الصناعة، مما يتيح لهم اكتساب خبرات ومهارات قيمة، كما تجمع بين شباب الباحثين والمبتكرين؛ مما يتيح استثمار جهودهم في الحوار والنشاط الطلابي الفعال، ويعزز من طاقاتهم وطموحاتهم الواعدة، وأفكارهم البنّاءة؛ لتطوير قدراتهم بشكل إيجابي، بما يتماشى مع تحقيق رؤية مصر 2030.

(5) أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقديم الدعم والتقدير الدائمين للعلماء المصريين المتميزين في كافة المجالات، معربًا عن سعادته البالغة بالنجاح الذي يحققونه في كافة المحافل الدولية، وأشار الوزير إلى ظهور عدد من العلماء المصريين في قائمة جامعة ستانفورد لأعلى 2% من العلماء الأكثر استشهادًا على مستوى العالم، وذلك في مختلف التخصصات، مقدمًا التهنئة لهم لتفوقهم ونبوغهم العلمي، ونوّه الوزير بالعمل على متابعة العمل لمضاعفة أعداد العلماء المصريين المُدرجين في قائمة ستانفورد مستقبلًا، وتوسيع دائرة التعاون العلمي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي؛ للاستفادة من خبراتهم العلمية، وتفعيل آليات تعاونهم مع مراكز الإنتاج والصناعة؛ لتحقيق التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية وسوق العمل واحتياجات المجتمع، وبحث فرص الشراكات مع نظرائهم فى الخارج.

(6) شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ختام فعاليات المؤتمر الأول للاتحاد الرياضي المصري للجامعات المصرية، الذي استضافته جامعة قناة السويس خلال الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر، تحت شعار: "الشباب ومستقبل الرياضة الجامعية"، وذلك ضمن مبادرة "100 يوم رياضة"، وأكد الوزير أن إطلاق وتدشين مبادرة "100 يوم رياضة" يأتي بالتزامن مع اليوم الدولي للرياضة الجامعية 20 سبتمبر ، وبداية العام الدراسي الجديد 2024-2025، مشيراً إلى أن المبادرة تتضمن العديد من المحاور التي تسعى لتحقيق مردود إيجابي يشعر به المواطن خلال فترة وجيزة، إلى جانب اهتمام المبادرة ببناء الوعى، وإعداد أجيال جديدة تترسخ لديها قيم الانتماء والولاء للدولة المصرية، والحفاظ على مقدرات الوطن، والمشاركة بفاعلية فى عملية التنمية الشاملة، وأكد الوزير أن إطلاق وتدشين مبادرة "100 يوم رياضة" يأتي بالتزامن مع اليوم الدولي للرياضة الجامعية 20 سبتمبر ، وبداية العام الدراسي الجديد 2024-2025، مشيراً إلى أن المبادرة تتضمن العديد من المحاور التي تسعى لتحقيق مردود إيجابي يشعر به المواطن خلال فترة وجيزة، إلى جانب اهتمام المبادرة ببناء الوعى، وإعداد أجيال جديدة تترسخ لديها قيم الانتماء والولاء للدولة المصرية، والحفاظ على مقدرات الوطن، والمشاركة بفاعلية فى عملية التنمية الشاملة.